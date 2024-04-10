У Криму знищили російський гвинтокрил Ка-27 – речник ВМС

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що в окупованому Криму був знищений гвинтокрил росіян Ка-27.

«Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов».

Речник не навів інших подробиць, зокрема, яка зброя була застосована при знищенні та в якому місці це сталося.

З початку збройної агресії Росія втратила у війні 325 гвинтокрилів. У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ не повідомляв про збиття.

Ка-27 — радянський корабельний багатофункціональний вертоліт. призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу. Він здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні і берегові пункти, а також атакувати їх з застосуванням бортових засобів ураження.