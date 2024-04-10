Військова служба може стати обов’язковою для роботи у державному секторі: законопроєкт

Стати держслужбовцем, поліцейським, прокурором, можна буде тільки після проходження військової служби або базової військової служби.

Це затвердив комітет національної безпеки та оборони в остаточному варіанті законопроєкту про мобілізацію.

Згідно із законопроєктом, базова загальновійськова підготовка розпочинається з 1 вересня 2025 року:

■ для громадян, які здобувають вищу освіту, – в закладах вищої освіти всіх форм власності, а також закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

■ для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також інших громадян (за бажанням) – у навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України.

Тобто, для прийняття на державну службу, на посаду прокурора та у лави Національної поліції України – необхідно пройти базову військову службу або військову службу. Ця умова не стосується непридатних до військової служби.