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Законопроєкт про демобілізацію розроблятимуть протягом 8 місяців, – Міноборони

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Розробкою займатимуться Міноборони та Генштаб.

«Генеральний штаб, вочевидь, володіє повною картиною і повною ситуацією, яка наразі є, і перспективами. І знову ж таки, маємо відштовхуватись від усіх сценаріїв, у тому числі не дуже оптимістичних. Зважуються всі моменти, аби не було такого, що десь будуть прориви чи десь буде послаблення оборони України», — сказав Лазуткін.

За його словами, у новому документі треба врахувати багато факторів, щоб уникнути негативного впливу на обороноздатність країни.

Відповідаючи на уточнювальне питання про вісім місяців, які закладаються на розробку нового законопроєкту, речник Міноборони сказав: «Це є у висновку парламентського комітету – до восьми місяців».

10 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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