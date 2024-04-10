У США стурбовані, що їхні безпілотники провалили місію в Україні США та союзникам знадобиться 10 трильйонів доларів на переозброєння » ЗСУ уже знешкодили понад 450 тисяч російських окупантів Сили оборони України продовжують завдавати втрат країні-агресору Росії − лише за минулу добу знешкодили 830 ворожих солдатів та спалили 47 ББМ і 22 танки — Генштаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.04.24 орієнтовно склали: особового складу − близько 450 080 (+830) осіб,

танків − 7 132 (+22) од,

бойових броньованих машин − 13 667 (+47) од,

артилерійських систем − 11 404 (+18) од,

РСЗВ − 1 040 (+1) од,

засобів ППО − 753 (+0) од,

літаків − 347 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 070 (+37) од,

крилатих ракет − 2 067 (+2) од,

кораблів/катерів − 26 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 15 248 (+67) од,

спеціальної техніки − 1 876 (+8) од. Дані уточнюються.