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ЗСУ уже знешкодили понад 450 тисяч російських окупантів

Сили оборони України продовжують завдавати втрат країні-агресору Росії − лише за минулу добу знешкодили 830 ворожих солдатів та спалили 47 ББМ і 22 танки — Генштаб ЗСУ у Facebook

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 450 080 (+830) осіб,
  • танків − 7 132 (+22) од,
  • бойових броньованих машин − 13 667 (+47) од,
  • артилерійських систем − 11 404 (+18) од,
  • РСЗВ − 1 040 (+1) од,
  • засобів ППО − 753 (+0) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 070 (+37) од,
  • крилатих ракет − 2 067 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 248 (+67) од,
  • спеціальної техніки − 1 876 (+8) од.

Дані уточнюються.

10 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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