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Байден заявив про «залізну» підтримку Ізраїлю у разі помсти Ірану за атаку на посольство в Сирії

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Байден заявив про це під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Він сказав, що політики обговорювали ситуацію на Близькому Сході. Зокрема «спільну підтримку припинення вогню та угоди щодо захоплення заручників, а також невідкладні зусилля з вирішення гуманітарної кризи, яка існує в Газі».

«Ми також хочемо звернути увагу на загрозу Ірану здійснити атаку. Вони погрожують здійснити серйозний напад на Ізраїль. Як я сказав прем’єр-міністру Нетаньягу, наша відданість безпеці Ізраїлю проти цих загроз з боку Ірану та його ставлеників є залізною. Дозвольте повторити: залізною. Ми зробимо все можливе, щоб захистити безпеку Ізраїлю», — наголосив Байден.

11 апреля, 2024 | Category: Израиль, Новости, США

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