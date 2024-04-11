Дональд Трамп нібито планує поділити країни НАТО на «два сорти»

Телеканал CNN дізнався, що майбутній кандидат у президенти США Дональд Трамп нібито планує поділити країни НАТО на «два сорти» залежно від їхніх витрат на оборону, а також хоче змусити Росію та Україну почати перемовини щодо припинення бойових дій.

За даними джерел телеканалу, у таких розмовах багато європейських послів дізналися, що Трамп хоче просувати ідею «дворівневого НАТО»: щоби країни, які витрачають на оборону менше ніж 2% ВВП, не були захищені 5 статтею Північноатлантичного договору.

Що стосується планів Трампа «швидко зупинити війну» в Україні, деякі іноземні дипломати нібито почули, що він хоче посадити Москву та Київ за стіл переговорів і спонукати їх до домовленості для припинення бойових дій.

У випадку перемоги на президентських виборах Трамп, ймовірно, спробує вийти на зв’язок з главою Кремля Владіміром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським одразу ж після переобрання, або наступного дня після інавгурації, щоб почати таку роботу, розповів один з анонімних співрозмовників, знайомий з ідеями експрезидента.

Інструментом тиску може стати американська військова допомога для України.