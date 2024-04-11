Дуда: Польща може передати Україні радянські ракети ППО

Польща має певні запаси ракет для протиповітряної оборони з радянських часів, які можуть бути передані Україні.

Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з лідерами України та Литва Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою.

Як відзначив Дуда, питання ракет він вже порушив зі своїм українським колегою Володимиром Зеленський.

«Польща має їх у своїх запасах. І ми обговорювали можливість їх передачі Україні, щоб забезпечити ППО для України. Я буду говорити з моїм міністром оборони, коли повернусь у Варшаву», — додав він.