Politico: Франція нарощує постачання газу з РФ, поки Макрон позиціонує себе як одного з найзатятіших захисників України в Європі

З початку 2024 року Франція заплатила Росії понад €600 млн за постачання газу. Тим часом президент Емманюель Макрон позиціонує себе як одного з найбільших захисників України на Заході.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що за перші три місяці цього року поставки російського зрідженого природного газу до Франції зросли більше, ніж до будь-якої іншої країни ЄС порівняно з минулим роком.

«Не може бути так, щоб Франція, з одного боку, казала, що ми повинні бути жорсткими з Росією, а з іншого — платить їй великі гроші», — сказав дипломат з однієї країни ЄС.

«Зростання газової торгівлі Парижа з Росією відбувається в той час, коли Макрон намагається зайняти більш жорстку позицію на підтримку Києва через два роки після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну. Минулого місяця французький лідер не виключив відправку військ в Україну і закликав союзників не бути «боягузами», захищаючи Київ, що ознаменувало різкий поворот від його попередніх закликів не «принижувати» російського президента Володимира Путіна», — пише видання.

Представник міністерства економіки Франції зауважив, що збільшення російського газу було частково пов’язане зі страйками, які «значно порушили» нормальні потоки минулого року.

Крім цього, Париж «регулярно обговорює» зусилля щодо скорочення російського імпорту викопного палива зі своїми союзниками по ЄС. Представник стверджує, що «високий рівень» газу проходить через Францію та допомагає постачати його в інші країни, зокрема в Італію.

Уряд «вивчає можливість альтернативних поставок… без загрози європейській енергетичній безпеці», наголосив представник, додавши, що Франція підтримує повне поступове припинення до 2027 року.