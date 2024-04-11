НАТО має готувати свої армії до потенційного конфлікту з РФ, — президент Фінляндії ЗСУ за добу ліквідували 810 окупантів, 5 танків та 48 артсистем » РФ активізувалася на Бахмутському напрямку — ЗСУ відбили 23 атаки за добу На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 6 атак в районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ.