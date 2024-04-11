Серіал «Район Мелроуз» перезапустять через 25 років після виходу останньої серії

Про це пише Deadline.

Три американські акторки, виконавиці головних ролей у серіалі «Район Мелроуз» Гезер Локлір, Лора Лейтон і Дафна Зуніга знімуться у продовженні оригінального телепроєкту 1990-х років. Перезапуск шоу перебуває на стадії розробки в CBS Studios.

Події нового серіалу розгорнуться через багато років після завершення оригінального серіалу, створеного Дарреном Старом. Шоу розповість оновлену інформацію про життя улюблених персонажів, один із яких, імовірно, вже помер. Над сценарієм працює Лорен Джуссіс, відома роботою над серіалом «Декстер».

У новому шоу, коли один із найдорожчих друзів раптово помирає, мешканці будинку з району Мелроуз збираються, щоб вшанувати загиблого. Але нове возз’єднання розкриє старі травми, відновить старі романи, розпалить старі образи та розкриє нові таємниці.

Локлір, Лейтон і Зуніга повернуться до своїх персонажів Аманди Вудворд, Сідні Ендрюс і Джо Рейнольдс відповідно. Джуссіс, Лейтон і Зуніга виступлять виконавчими продюсерками разом з Тіффані Грант і Джейсоном Вайнбергом.

«Район Мелроуз» мав 7 сезонів і виходив на телеканалі Fox з 1992 до 1999 років. В Україні серіал показували телеканали «1+1» і ТЕТ. Серіал розповідає про кількох друзів у Лос-Анджелесі, які винаймають квартири в одному будинку.

Локлір знялась у всіх 7 сезонах, Зуніга з’явилася у перших чотирьох, а Лейтон — у перших п’яти.

Студія Universal Pictures зніме четвертий фільм франшизи про Бріджит Джонс. До головної ролі повернеться дворазова володарка «Оскара» Рене Зеллвегер. Стрічка отримала робочу назву «Бріджит Джонс: Втратити розум від хлопця».