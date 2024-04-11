В ООН заявили, что у человечества осталось два года, чтобы «спасти мир» от климатической катастрофы

Глава климатического агентства ООН заявил, что у человечества есть только два года, чтобы «спасти мир».

Саймон Стил призвал к кардинальным изменениям, чтобы ограничить выбросы парниковых газов, и к финансовым решениям, в которых приоритетное внимание уделяется климату.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Стил заявил, что он понимает, что это предупреждение может показаться мелодраматичным, но, тем не менее, принять меры крайне необходимо.

«У кого именно есть эти два года, чтобы спасти мир? Ответ: у каждого человека на этой планете, – сказал он. – Все больше и больше людей, представляющие разные общества и элементы политического спектра, хотят принятия мер в области климата, потому что они ощущают влияние климатического кризиса на свою повседневную жизнь и на свой домашний бюджет».

Предупреждение было адресовано, в частности, странам «Большой двадцатки», в которую входят развитые и развивающиеся экономики, такие как США, Китай и Индия.

На эти страны приходится 80% выбросов парниковых газов, что, по мнению Стила, должно заставить их играть центральную роль в проектах по смягчению последствий.