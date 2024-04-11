 
«  
  »

ЗСУ за добу ліквідували 810 окупантів, 5 танків та 48 артсистем

Про це 11 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 450 980 (+810) осіб,
  • танків ‒ 7137 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 679 (+12) од,
  • артилерійських систем – 11 452 (+48) од,
  • РСЗВ – 1040 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 754 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9104 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2069 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 298 (+50) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1882 (+6) од.
11 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  