ЗСУ за добу ліквідували 810 окупантів, 5 танків та 48 артсистем

Про це 11 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 450 980 (+810) осіб,
- танків ‒ 7137 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 679 (+12) од,
- артилерійських систем – 11 452 (+48) од,
- РСЗВ – 1040 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 754 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9104 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2069 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 298 (+50) од,
- спеціальна техніка ‒ 1882 (+6) од.
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