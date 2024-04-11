РФ активізувалася на Бахмутському напрямку — ЗСУ відбили 23 атаки за добу Україна виконала всі структурні маяки МВФ, передбачені на березень » ЗСУ за добу ліквідували 810 окупантів, 5 танків та 48 артсистем Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося щонайменше 55 бойових зіткнень. Українські сили ліквідували 810 російських окупантів Про це 11 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 450 980 (+810) осіб,

танків ‒ 7137 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 679 (+12) од,

артилерійських систем – 11 452 (+48) од,

РСЗВ – 1040 (+0) од,

засоби ППО ‒ 754 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9104 (+34),

крилаті ракети ‒ 2069 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 298 (+50) од,

спеціальна техніка ‒ 1882 (+6) од.