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840 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це 12 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 451 730 (+840) осіб,
  • танків ‒ 7146 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 698 (+19) од,
  • артилерійських систем – 11 486 (+34) од,
  • РСЗВ – 1042 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 755 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9161 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2087 (+18),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 339 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1888 (+6) од.
12 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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