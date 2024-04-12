840 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це 12 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 451 730 (+840) осіб,
- танків ‒ 7146 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 698 (+19) од,
- артилерійських систем – 11 486 (+34) од,
- РСЗВ – 1042 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 755 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9161 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2087 (+18),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 339 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 1888 (+6) од.
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