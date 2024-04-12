За добу на фронті відбулося 78 боєзіткнень — ЗСУ відбили атаки РФ на 5 напрямках У «Європейській солідарності» пояснили, чому фракція не підтримала законопроєкт про мобілізацію » 840 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 78 бойових зіткнень. Українські захисники відбили ворожі атаки на 5 напрямках та знищили 840 росіян Про це 12 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 451 730 (+840) осіб,

танків ‒ 7146 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 698 (+19) од,

артилерійських систем – 11 486 (+34) од,

РСЗВ – 1042 (+2) од,

засоби ППО ‒ 755 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9161 (+57),

крилаті ракети ‒ 2087 (+18),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 339 (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 1888 (+6) од.