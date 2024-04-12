Чи повинні військовозобов’язані реєструватися в електронному кабінеті: пояснення Міноборони

Представник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що реєстрація в електронному кабінеті військовозобов’язаних буде добровільною.

Коментуючи роботу е-кабінету військовозобов’язаних, заявив, що дані з державних реєстрів будуть “підтягуватись” у військовий реєстр.

“Електронний кабінет створять автоматично, але реєструватися там людина зможе за бажанням. Це не буде якоюсь примусовою мірою, яка якимось чином карається. На цей час принаймні так”, — сказав він в ефірі Радіо Свобода в п’ятницю, 12 квітня.

За його словами, це зручно і не треба буде приходити в ТЦК і СП.

“Не треба буде стояти в черзі”, — сказав Лазуткін.