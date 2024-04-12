У Москві підірвали авто зрадника-ексофіцера СБУ Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на будівництво фортифікацій » Китай запровадив санкції проти американських компаній через продаж зброї Тайваню Міністерство закордонних справ Китаю запровадило санкції проти двох американських компаній з виробництва військової техніки через продаж зброї Тайваню Про це йдеться на сайті відомства. Обмеження торкнулись двох американських компаній: виробника безпілотних літальних апаратів General Atomics Aeronautical Systems та виробника військових автомобілів General Dynamics Land Systems. «Продовження американських поставок зброї до китайського регіону Тайвань серйозно порушує принцип «єдиного Китаю» та положення трьох спільних китайсько-американських комюніке», — йдеться у повідомлення. Згідно із заявою, продаж зброї Тайваню є втручанням у внутрішні справи Китаю, а також підриває суверенітет і територіальну цілісність держави. Санкції передбачають замороження усього рухомого та нерухомого майна американських компаній, які беруть участь у поставках озброєнь до китайського регіону Тайвань, та заборону їхньому вищому керівництву у видачі віз та в’їзді до Китаю.