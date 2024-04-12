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Лукашенко виправдався, чому Білорусь не вступає у війну проти України

Відео зі заявою Олександра Лукашенка поширив пропагандист Павло Зарубін.

За словами білоруського диктатора, його війська не зможуть прорвати кордон з Україною.

«Якби ми сьогодні вступили у війну проти України, це нічого б не дало. Тому що у них кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти. Він замінований повністю, забетонований. І 120 тис. українських військових на цьому кордоні. Ну вони хочуть їх кинути на фронт, а тут французів поставити», — йдеться у заяві Лукашенка.

12 апреля, 2024 | Category: Мир, Новости

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