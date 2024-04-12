Стівен Спілберг працює над фільмом за коміксами Marvel 42% німців підтримують збільшення західної допомоги Україні, — опитування ZDF » Лукашенко виправдався, чому Білорусь не вступає у війну проти України Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якби його країна повноцінно вступила у війну проти України, то це нічого б не змінило Відео зі заявою Олександра Лукашенка поширив пропагандист Павло Зарубін. За словами білоруського диктатора, його війська не зможуть прорвати кордон з Україною. «Якби ми сьогодні вступили у війну проти України, це нічого б не дало. Тому що у них кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти. Він замінований повністю, забетонований. І 120 тис. українських військових на цьому кордоні. Ну вони хочуть їх кинути на фронт, а тут французів поставити», — йдеться у заяві Лукашенка.