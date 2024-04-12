На Закарпатті змонтували перші 20 м євроколії, яка з’єднає Чоп та Ужгород

Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

«Важливий день для транспортної сфери нашої країни. Незабаром в обласному центрі Закарпаття стартує будівництво європейської колії від станції Чоп до перону залізничного вокзалу Ужгород», – повідомив заступник голова ЗОДА.

За словами Білецького, 22-кілометровий відрізок одноколійної залізничної ділянки (1435 мм) встановлять всередині широкої (1520 мм) колії, яка уже існує. 11 квітня урочисто змонтували перший символічний прогін, довжиною 20 м за участі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови правління АТ «Укрзалізниця» Євгена Лященка.

Будівельні роботи планують розпочати у травні 2024 року та завершити уже до кінця 2025 року. У перспективі на вокзалі Ужгорода заплановано облаштувати пункт митного і прикордонного контролю, аби не було потреби зупиняти поїзди на державному кордоні.

«Будівництво залізничної колії європейського стандарту – важливий крок для інтеграції нашої країни в Євросоюз. Адже йдеться не лише про покращення у транспортній галузі, це і крок для поглиблення економічних зв’язків, розвиток туризму тощо», – каже Мирослав Білецький.