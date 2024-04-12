Прогноз погоди на вихідні 13–14 квітня: по-літньому тепло, але парасольки стануть у пригоді

За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні буде теплою, але в більшості областей пройдуть дощі, місцями — з грозами.

Погода в суботу 13 квітня

У суботу буде хмарно з проясненнями, в центральних регіонах очікується короткочасний дощ. На півночі та заході країни можливі дощі з грозами. І цей прогноз має потішити алергіків — опади знизять концентрацію пилку рослин у повітрі, що позитивно позначиться на їхньому самопочутті.

На півдні країни повітря прогріється до +22…+24 °С (уночі — до +12…+14 °С), у західних і східних областях — до +18…+20 °С (уночі — до +7…+10 °С). На півночі та в центрі очікується +16…+18 °С (уночі — +9…+11 °С).

Якщо досі не зробили гарних фото на тлі прекрасних сакур і магнолій, покваптесь — за такого рекордного для цієї пори тепла вони незабаром відцвітуть.

Погода в неділю 14 квітня

У неділю в більшості регіонів обійдеться без опадів, лише на заході країни пройдуть короткочасні дощі з грозами. У південних і західних областях термометри покажуть +22…+24 °С (уночі — +10…+12 °С), на сході, півночі та в центрі очікується близько +18…+21 °С (уночі — +8…+12 °С).

Погода в понеділок 15 квітня

Новий тиждень розпочнеться з похмурої погоди та дощів по всій Україні, крім південних областей. Сильні дощі пройдуть у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Хмельницькій, Черкаській, Тернопільській і Львівській областях, на Закарпатті — з грозами.

На півдні країни погода на початку тижня буде літньою — стовпчики термометрів тут піднімуться до +23…+25 °С (уночі — до +11 °С). На сході повітря прогріється до +19…+21 °С (уночі — до +10 °С), а в центральних, північних і західних областях буде трохи прохолодніше — +15…+18 °С (уночі — до +10 °С) .

Увага, можливі пожежі!

13–14 квітня на всій території країни, за винятком Житомирської, Рівненської, Волинської та Закарпатської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Не залишайте на природі та присадибних ділянках легкозаймисті рідини, не розводьте багаття на землі й не підпалюйте торішню суху траву!

Народні прикмети та вірування

Наші пращури вважали, що дощовий день 13 квітня передвіщав переважно похмурий травень із різкими температурними перепадами, а ясне небо обіцяло теплий і сонячний останній місяць весни.

Сині хмари на небі 14 квітня віщували дощову погоду на найближчий тиждень. А якщо цього дня гримів грім, а дощу не було, очікували на спекотне посушливе літо.