Спікер Джонсон обговорює з Білим домом пакет допомоги Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом, готуючись до складного завдання — затвердити в Палаті представників допомогу Україні та Ізраїлю на військовий період, заявив у четвер конгресмен-республіканець.

Лідер республіканців у Палаті представників Стів Скаліз сказав журналістам, що Джонсон обговорював з посадовцями Білого дому законопроєкт, відмінний від того, який раніше затвердив Сенат і який передбачає 95 мільярдів доларів асигнувань. Новий пакет, за повідомленнями, включатиме кілька вимог республіканців.

Джонсон місяцями не виносив на голосування допомогу, яка мала б забезпечити вкрай необхідні боєприпаси та зброю для Києва. Спікер намагається знайти відповідний час для просування пакету, який несе для нього політичні ризики.

«Домовленості досягнуто не було, — сказав Скаліс. — Очевидно, угоди потрібно досягнути не лише з Білим домом, але і з нашими конгресменами».

Республіканці розділилась у своїй підтримці України. Два кандидати в президенти також зайняли різні позиції щодо ролі США у світі. Президент США Джо Байден неодноразово критикував республіканців за те, що вони не допомагають Україні, заявляючи, що вони виконують вказівки президента Росії Володимира Путіна та завдають шкоди безпеці США. Тим часом Дональд Трамп, імовірний кандидат від Республіканської партії, заявив, що буде вести переговори про припинення конфлікту. Трамп намагається підштовхнути США до більш ізоляціоністської позиції.

Спікер-республіканець збирається поїхати до клубу колишнього президента Мар-а-Лаго у Флориді в п’ятницю, щоб зустрітися з Трампом. Джонсон протягом останніх тижнів консультувався з Трампом щодо фінансування України, щоб заручитись його підтримкою — або, принаймні, забезпечити, щоб він відкрито не виступав проти.

Сенатор Марквейн Маллін, республіканець від Оклахоми, який часто тісно співпрацює з законодавцями Палати представників, сказав, що цього тижня вони з Трампом «глибоко» обговорили з Джонсоном те, як просувати допомогу Україні. Невідомо, чи підтримає Трамп якусь політичну підтримку, але Маллін сказав, що сподівається залучити колишнього президента за пакет, особливо зараз, коли на карту поставлено роботу Джонсона.

Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, республіканка від Джорджії, погрожувала спробувати усунути Джонсона з посади спікера та попередила, що збільшення фінансування для України допоможе їй переконати конгресменів від Республіканської партії обрати нового спікера.

Тим часом Джонсон веде розмови з Білим домом щодо законопроєкту, який надає частину фінансування для Києва у вигляді позики, прокладає шлях для США використовувати заморожені активи російського центрального банку та включатиме інші зміни в політиці.

Джонсон також наполягає, щоб адміністрація Байдена поновила видачу дозволів на експорт зрідженого природного газу. Іноді він також вимагав змінити політику на кордоні США з Мексикою.

«З Росією в Києві цей світ стає небезпечнішим, — сказав конгресмен Дон Бейкон, республіканець, який підтримує допомогу Україні. — Тож ми просто повинні знайти розумний спосіб схвалити законопроєкт, який ми зможемо схвалити і відправити до Сенату».

Однак, Джонсон зіткнувся з практично відкритим повстанням з боку групи консерваторів Палати представників, які незадоволені тим, як він керує Палатою представників. Маючи невелику та розділену більшість, Джонсон змушений співпрацювати з демократами, щоб просувати практично будь-який важливий закон.

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс заявив у четвер, що «єдиним шляхом вперед» для Палати представників є голосування за пакет Сенату щодо національної безпеки. Він також припустив, що демократи допоможуть Джонсону втримати посаду спікера, якщо він це зробить.

Хоча демократи тиснули на Джонсона, щоб той поставив на голосування пакет Сенату, вони також можуть розділитися щодо голосування, оскільки все більше демократів виступає проти надання Ізраїлю наступальної зброї, поки триває кампанія в Газі, яка забрала життя тисяч мирних жителів.

Адміністрація Байдена, яка буде керувати будь-яким військовим фінансуванням, випустила суворі попередження прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу про те, що майбутня підтримка США залежить від швидкого впровадження нових кроків для захисту цивільних осіб і гуманітарних працівників.

«Якщо ми хочемо запобігти перемозі Путіна в Європі, Палата має вчинити правильно для демократії та прийняти пакет допомоги Сенату зараз», — заявив у четвер лідер сенатської більшості Чак Шумер у своїй промові.