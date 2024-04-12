 
 
  »

Стівен Спілберг працює над фільмом за коміксами Marvel

Про це повідомляє Deadline. 

Під час презентації на щорічній конференції для власників кінотеатрів CinemaCon у Лас-Вегасі генеральний директор студії Paramount Pictures Браян Роббінс оголосив, що команди фільмів «Трансформери: Час Звіроботів» та «G.I. Joe: Атака Кобри» обʼєднаються для створення нового повнометражного фільму.

Ідея майбутньої стрічки заснована на сюжеті, який розгортався в коміксах Marvel 1980-х років, де бренди іграшок Hasbro тісно співпрацювали. У фіналі фільму «Трансформери: Час Звіроботів» (2023) герой, якого грає Ентоні Рамос, отримує таємниче повідомлення від члена команди G.I. Joe, що натякає на майбутню зустріч.

12 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США, Шоу-бизнес

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  