Стівен Спілберг працює над фільмом за коміксами Marvel

Про це повідомляє Deadline.

Під час презентації на щорічній конференції для власників кінотеатрів CinemaCon у Лас-Вегасі генеральний директор студії Paramount Pictures Браян Роббінс оголосив, що команди фільмів «Трансформери: Час Звіроботів» та «G.I. Joe: Атака Кобри» обʼєднаються для створення нового повнометражного фільму.

Ідея майбутньої стрічки заснована на сюжеті, який розгортався в коміксах Marvel 1980-х років, де бренди іграшок Hasbro тісно співпрацювали. У фіналі фільму «Трансформери: Час Звіроботів» (2023) герой, якого грає Ентоні Рамос, отримує таємниче повідомлення від члена команди G.I. Joe, що натякає на майбутню зустріч.