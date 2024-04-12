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У «Європейській солідарності» пояснили, чому фракція не підтримала законопроєкт про мобілізацію

Про це заявила народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в етері телеканалу «Еспресо».

«Це свідчить про чергову неспроможність влади взяти політичне лідерство у ключовому питанні, яке є важливим для майбутнього нашої держави. «Європейська солідарність» утрималася від голосування за цей закон. Адже необхідність внесення чітких строків військової служби, під час дій воєнного стану, є нагальною потребою, яка буде впливати на питання мобілізації», — зазначила вона.

Після рішення комітету «Європейська солідарність» виступила з ініціативою і зареєструвала законопроєкт про термін звільнення з військової служби, повідомила Фріз.

«Людей лякає не мобілізаця, а відсутність розуміння того, в який спосіб вони матимуть право на звiльнення. У запропонованому фракцією «ЄС» законі є лише одна норма – демобілізація через 36 місяців і 18 місяців перебування на передовій. Ми вважаємо, що має бути чітка і відповідальна позиція по відношенню до захисників, їх родин та всіх військовозобов’язаний, які можуть бути мобілізовані в подальшому», — додала народна депутатка.
12 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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