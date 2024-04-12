У «Європейській солідарності» пояснили, чому фракція не підтримала законопроєкт про мобілізацію

Про це заявила народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в етері телеканалу «Еспресо».

«Це свідчить про чергову неспроможність влади взяти політичне лідерство у ключовому питанні, яке є важливим для майбутнього нашої держави. «Європейська солідарність» утрималася від голосування за цей закон. Адже необхідність внесення чітких строків військової служби, під час дій воєнного стану, є нагальною потребою, яка буде впливати на питання мобілізації», — зазначила вона.

Після рішення комітету «Європейська солідарність» виступила з ініціативою і зареєструвала законопроєкт про термін звільнення з військової служби, повідомила Фріз.