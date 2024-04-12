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У Києві 11 квітня зафіксували два температурні рекорди

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що 11 квітня мінімальна температура повітря не опустилась нижче 14,7 °C, що на 3,1 °C вище попереднього рекордного показника для цього дня 1977 року.

Крім цього, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 18,6 °C, що перевищило попередній рекордний показник 2018 року на 1,3 °C. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 5 червня.

«Від початку місяця кліматологи зафіксували вже 13 температурних рекордів», — додали науковці.

12 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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