У Польщі дорікнули Штатам за затримку допомоги Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу США за тривале зволікання з рішенням про допомогу Україні, він наголосив, що Україні вже бракує ракет до ППО, тож гуманітарна ситуація буде погіршуватися — «Європейська правда» з посиланням на заяву польського політика в ефірі CNN 11 квітня, коли росіяни завдали масованого удару по Україні і, серед іншого, повністю знищили Трипільську ТЕС

Сікорський заявив, що такі удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином, та наголосив, що Київ давно просить про розблокування допомоги США.

«Зараз ми можемо бачити, до чого призводить її відсутність. Українські ТЕС руйнують одна за іншою. Скоро українські міста можуть лишитися без світла. І я очікую, що це може означати велику хвилю біженців».

Деталі: Він нагадав, як Байден приїжджав до Києва з винятковим візитом перед першою річницею повномасштабної війни і запевняв у підтримці, водночас проєкт про додаткове фінансування на підтримку України чекає рішення Конгресу фактично з серпня 2023 року.

«Закликаю знову спікера Джонсона: дайте демократії ухвалити рішення… Питання потрібно винести на голосування, щоби кошти і необхідна зброя могли постачатися Україні. Якщо цього не буде, Росія буде завдавати нових руйнувань, а довіра до США буде під питанням», – наголосив Сікорський