У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин уже понад 36 тис. записів

У реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, на сьогодні налічується понад 36 тисяч записів, частку певної кількості зниклих безвісти можна дізнатися і в умовах війни, зазначає уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» уповноважений розповів, що роботу зі створення реєстру МВС доручили ще у травні 2023 року, коли функціонал щодо зниклих безвісти був у Міністерства реінтеграції.

«До адміністрування реєстру та видачі витягів за запитами Міністерство внутрішніх справ України було долучене в жовтні. Тобто, з того часу ми отримали повноваження і працюємо за цим напрямом», — пояснив уповноважений.

Він додав: «Коли приймали реєстр, у ньому було понад 9 тисяч акаунтів. Наразі налічується вже понад 36 тисяч таких записів».

Добросердов звернув увагу, що світова практика свідчить про необхідність накопичення всієї інформації про зниклих безвісти військових, цивільних і дітей у єдиному реєстрі. «Інформація має постійно оновлюватися, бути верифікованою та актуальною», — наголосив уповноважений.

«Наше завдання — накопичувати інформацію з усіх інших державних органів, які дотичні до збору даних про безвісти зниклих та їх розшуку. Також надзвичайно важливими є дії родин, громадських організацій, — від них так само накопичуємо інформацію», — пояснив Добросердов.

Він повідомив, що планується посилити аналітичну функцію реєстру, щоб він видавав інформацію про кількість жінок/чоловіків, військових/цивільних, а згодом уможливити пошук за конкретними антропометричними даними та особливими прикметами.

За словами Добросердова, частку певної кількості зниклих безвісти можна дізнатися в умовах війни. Водночас він визнав, що «більшість вдасться відшукати вже після нашої Перемоги».