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В ООН заявили про «екзистенційну загрозу» для України

Про це пише «Голос Америки».

За його словами, повномасштабне вторгнення РФ в Україну, розпочате з грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права, продовжує завдавати великих збитків народу України.

Він також наголосив, що російські атаки на українські міста в останній місяць стали «щоденною руйнівною моделлю», зокрема по енергетичній інфраструктурі.

Крім цього, Єнча назвав кількість загиблих у березні — щонайменше 126 мирних жителів і 478 поранених, що «на 20% більше, ніж у минулому місяці».

«Це неприпустимо. Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Вони повинні припинитися негайно, і ми продовжуємо їх засуджувати, де б вони не траплялися», — додав він.

12 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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