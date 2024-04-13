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Іран переміщує техніку для удару по Ізраїлю, — CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

За словами двох джерел, близьких до американської розвідки, США зафіксували переміщення Іраном військової техніки, в тому числі безпілотників і крилатих ракет.

Як зазначили у виданні, поки що незрозуміло, чи готується Іран завдати удару зі своєї території в рамках первинної атаки, чи він намагається стримати Ізраїль або США від можливого контрудару по своїй території.

Згідно з інформацією одного з джерел, США помітили, що Іран готував до запуску близько 100 крилатих ракет.

13 апреля, 2024 | Category: Израиль, Новости

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