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«Республіканці фактично вбивають Україну»: Стівен Кінг прокоментував затримку допомоги Києву від США

Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, радикальні республіканці в Палаті представників США фактично «вбивають Україну».

«Як сказав один консервативний коментатор-республіканець, президент РФ Володимир Путін, мабуть, сам себе щипає», — написав Кінг.

13 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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