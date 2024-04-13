Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну «стільки, скільки це необхідно» Сирський: Обстановка на Сході суттєво загострилася » «Республіканці фактично вбивають Україну»: Стівен Кінг прокоментував затримку допомоги Києву від США Американський письменник Стівен Кінг у суботу, 13 квітня, прокоментував затримку і постійне відтермінування республіканцями США голосування щодо військової допомоги Україні Про це він написав у соцмережі Х. За його словами, радикальні республіканці в Палаті представників США фактично «вбивають Україну». «Як сказав один консервативний коментатор-республіканець, президент РФ Володимир Путін, мабуть, сам себе щипає», — написав Кінг.