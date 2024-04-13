«Республіканці фактично вбивають Україну»: Стівен Кінг прокоментував затримку допомоги Києву від США
Американський письменник Стівен Кінг у суботу, 13 квітня, прокоментував затримку і постійне відтермінування республіканцями США голосування щодо військової допомоги Україні
Про це він написав у соцмережі Х.
За його словами, радикальні республіканці в Палаті представників США фактично «вбивають Україну».
«Як сказав один консервативний коментатор-республіканець, президент РФ Володимир Путін, мабуть, сам себе щипає», — написав Кінг.
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