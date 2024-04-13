Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну «стільки, скільки це необхідно»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні «не буде короткою», і Заходу доведеться ще довго озброювати нашу країну.

«Я завжди говорив, що Росія не повинна виграти цю війну. І швидко стало ясно, що це не буде коротка війна. Нам ще довго доведеться постачати в Україну зброю і боєприпаси», – сказав він в інтерв’ю TAZ.

Водночас Шольц, відповідаючи на запитання, коли може закінчитися війна в Україні, сказав, що «наразі ніхто не може відповісти на це запитання», водночас наголосивши, що Німеччина підтримуватиме Україну «стільки, скільки це необхідно». На запитання, яка стратегія перемоги України, канцлер відповів – «перешкодити Путіну виграти цю війну».