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Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну «стільки, скільки це необхідно»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні «не буде короткою», і Заходу доведеться ще довго озброювати нашу країну.

«Я завжди говорив, що Росія не повинна виграти цю війну. І швидко стало ясно, що це не буде коротка війна. Нам ще довго доведеться постачати в Україну зброю і боєприпаси», – сказав він в інтерв’ю TAZ.

Водночас Шольц, відповідаючи на запитання, коли може закінчитися війна в Україні, сказав, що «наразі ніхто не може відповісти на це запитання», водночас наголосивши, що Німеччина підтримуватиме Україну «стільки, скільки це необхідно». На запитання, яка стратегія перемоги України, канцлер відповів – «перешкодити Путіну виграти цю війну».

13 апреля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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