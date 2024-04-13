У США померли найстаріші у світі сіамські близнюки: їм було 62 роки » Сирський: Обстановка на Сході суттєво загострилася Обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася, це повʼязано зі значною активізацією наступальних дій Росії після проведення виборів президента, заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За даними головнокомандувача ворог активно атакує на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати оборону, використовуючи десятки танків та БМП. Сирський пояснює це сухою погодою, яка зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок місцевості. Він заявив, що його перший день роботи в районі операції присвячений саме цьому напрямку та вжиттю всіх необхідних заходів для стабілізації обстановки, підвищення ефективності дій наших військ і завдання максимальних втрат підрозділам противника.