Безпілотники в українському небі паралізують бойові дії – WP

У небі над лінією фронту в Україні патрулює багато безпілотників, які полюють за будь-якими ознаками руху, тому українські та російські війська майже не мають можливості пересуватися полем бою, не будучи поміченими та вбитими — Washington Post

Військові зазначають, що зростання кількості малих безпілотників в Україні перетворило територію по обидва боки нульової лінії, яку зазвичай називають «сірою зоною», на «зону смерті». Тобто, ті, хто наважується пересуватися вдень чи вночі під пильним оком ворожих безпілотників, одразу ж гинуть.

Журналісти пишуть, що дешеві безпілотники, розгорнуті в Україні, трансформували сучасну війну — і спочатку дали українським військам перевагу на полі бою.

Але росіяни швидко зорієнтувалися і почали масово виробляти власні безпілотники.

Експерти називають сучасний етап війни «бліцкригом війни безпілотників», і визнають, що це патова ситуація, оскільки якщо людина знаходиться на відритій місцевості – за нею одразу полюють.