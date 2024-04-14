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ЗСУ уразили пункт управління угрупування військ «Центр» Росії у Луганську

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук 14 квітня заявив, що днем раніше в тимчасово окупованому Луганську українська авіація успішно вдарила по пункту управління угрупування військ «Центр» Росії.

«Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне – результативний удар по ворожому об’єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу», — написав він.

За його словами, таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від західних партнерів.

Вчора, 13 квітня, російська пропагандистська інформагенція ТАСС заявила з посиланням на посла з особливих доручень МЗС РФ Родіона Мірошника, що ЗСУ, можливо, завдали ракетного удару по району автовокзалу в Луганську.

14 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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