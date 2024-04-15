Дуда заявив, що у разі нападу на Литву польські війська стануть на її захист

Про це він заявив в інтерв’ю LRT.

Стосовно того, чи стане Польща на захист Литви у разі нападу на її територію, Дуда заявив, що обидві країни є членами НАТО, де існує чітке зобов’язання за статтею 5 договору НАТО щодо колективної оборони.

«Тому я досить твердо заявляю, що мені важко уявити ситуацію, в якій у разі нападу на Литву вона не отримала б допомоги від НАТО, в тому числі й від Польщі. Я говорю про військову допомогу. Словом, польські військові стали б на захист Литви. Я не можу собі уявити іншого варіанту», — запевнив польський президент.

Окремо він додав, що питання щодо інших ситуацій, які викликають занепокоєння, але не призведуть до активації статті 5, мають вирішуватися між двома урядами та двома державами.