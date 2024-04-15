 
«  
  »

Дуда заявив, що у разі нападу на Литву польські війська стануть на її захист

Про це він заявив в інтерв’ю LRT.

Стосовно того, чи стане Польща на захист Литви у разі нападу на її територію, Дуда заявив, що обидві країни є членами НАТО, де існує чітке зобов’язання за статтею 5 договору НАТО щодо колективної оборони.

«Тому я досить твердо заявляю, що мені важко уявити ситуацію, в якій у разі нападу на Литву вона не отримала б допомоги від НАТО, в тому числі й від Польщі. Я говорю про військову допомогу. Словом, польські військові стали б на захист Литви. Я не можу собі уявити іншого варіанту», — запевнив польський президент.

Окремо він додав, що питання щодо інших ситуацій, які викликають занепокоєння, але не призведуть до активації статті 5, мають вирішуватися між двома урядами та двома державами.

15 апреля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  