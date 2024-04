Сили оборони ліквідували 6 ворожих танків, 41 артсистему та 770 окупантів На закупівлю озброєння Україна в 2024 році має $6 млрд » Ізраїль вирішив не завдавати удар у відповідь по Ірану після розмови Байдена і Нетаньягу За даними джерел The New York Times, після телефонної розмови прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану — The New York Times, The Times of Israel Як пише NYT, за словами двох ізраїльських чиновників, військовий кабінет Ізраїлю мав зібратися у неділю в половині дня, щоб обговорити, як реагувати на іранську атаку. За їхніми словами, одна з можливих відповідей – удар у відповідь, яку пропонували деякі члени кабінету, – була скасована після телефонної розмови Нетаньягу з Байденом, а також через те, що удари завдали відносно незначної шкоди. Разом з тим, президент Ізраїлю Ісаак Герцог в інтерв’ю Sky News заявив, що Ізраїль «розглядає всі варіанти» після нападу Ірану минулої ночі, повідомляє The Times of Israel. «Це оголошення війни… Зараз, оскільки ми стримані, і оскільки ми знаємо про наслідки, і оскільки ми обговорюємо це з нашими партнерами, ми розглядаємо всі варіанти, і я цілком впевнений, що ми зробимо необхідні кроки для захисту і оборони нашого народу. Ми не шукаємо війни… Настав час, щоб світ зіткнувся з цією імперією зла в Тегерані і дав зрозуміти іранському режиму, що це не може пройти повз, що це неприйнятно», – сказав Герцог.