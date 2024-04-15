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На закупівлю озброєння Україна в 2024 році має $6 млрд

Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Весь бюджет оборони на 2024 рік — близько $40 млрд — із цієї суми $30 млрд — це зарплати та виплати військовослужбовцям, з решти $10 млрд без урахування витрат на ПММ і форму, на купівлю озброєнь залишається $6 млрд. Це та сума, яку ми сьогодні маємо в контрактах для наших виробників, насамперед українських, і це дуже мало, оскільки наші виробничі можливості втричі більші», — сказав Камишін.

За його словами, наразі Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти виробів української військової промисловості, з подальшим переданням цієї техніки та озброєнь ЗСУ.

Водночас за низкою позицій Україна готова закривати потреби шляхом власного виробництва. У 2024 році — це бронетехніка, всі види безпілотників і артилерія.

15 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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