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Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів

Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Хлібороб Сумської області; Слатине, Вовчанськ, Куп’янськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка та Серебрянське лісництво на Луганщині; Новосадове, Новобахмутівка, Катеринівка, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Нетайлове, Нью-Йорк, Бердичі, Уманське, Семенівка, Яснобродівка, Красногорівка, Водяне, Олександропіль, Костянтинівка, Сторожеве та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

15 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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