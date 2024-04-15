Зеленський: Ситуація на фронті цими днями ускладнюється

Президент Володимир Зеленський заявив про ускладнення ситуації на фронті, особливо на донецьких напрямках, останніми днями — звернення президента

«Ситуація на фронті в час такої гарячої війни завжди складна. Але цими днями – і особливо на донецьких напрямках – важчає».

Зеленський подякував військовим, які «роблять усе, щоб захистити наші позиції, та які знищують окупанта».

«За цей тиждень особливо заслуговують на вдячність 58-ма окрема мотопіхотна бригада, 68-ма окрема єгерська бригада, 148-ма окрема артилерійська бригада ДШВ – її воїни незмінно ефективно діють. І на тижні був день бригади у 148-ї. Я вітаю вас, хлопці, я дякую вам! Дякую також 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ». Молодці! Варто відзначити й воїнів ГУР – підрозділи «Кракен» та «Артан» та 9-й департамент ГУР. Пишаюся вами!», – сказав президент.