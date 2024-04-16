Чехія прагне надати Україні 300 тис. снарядів і законтрактувала вже 180 тис., — Фіала

Про це повідомляє Financial Times.

За словами Фіали, чеська ініціатива привернула значну міжнародну увагу і це позитив.

«Ми працюємо над тим, щоб забезпечити ще 300 000 раундів і вже уклали контракт на перші 180 000. У найближчі місяці вони будуть доставлені на український фронт», — наголосив чеський прем’єр.

Він підкреслив, що ініціатива не досягла б таких показників без сильної початкової підтримки Данії та Нідерландів і приблизно 20 інших країн, які пізніше приєдналися.

«На цей час закупівля європейськими країнами додаткових артилерійських боєприпасів в інших країнах є єдиним способом швидко забезпечити Україну вкрай необхідними снарядами», — зауважив він.

Фіала також наголосив, що «ситуація в Україні критична», тому що у ЗСУ закінчуються боєприпаси, а «це означає, що вони змушені щодня приймати важкі рішення.»

Окрім фінансової, гуманітарної допомоги та допомоги біженцям, Чехія з самого початку без вагань доставляла вкрай необхідну зброю та боєприпаси, додав прем’єр.

Водночас він зауважив, що ініціатива не змогла рухатися так швидко, як потрібно Україні, і оборонні галузі партнерів ще не в змозі задовольнити такий високий попит.

«Тому ми шукаємо нові способи подолання цих викликів. Відповіддю Чеської Республіки на це питання є ініціатива боєприпасів. Його мета полягає в тому, щоб якнайшвидше знайти сотні тисяч артилерійських снарядів на світових ринках (де вони все ще доступні в надлишку), профінансувати їх закупівлю за допомогою західних держав, які співпрацюють, і негайно доставити їх на фронт», — підкреслив він.

За словами Фіали, ця ініціатива також має іншу мету: дати Заходу більше часу для адаптації.

Він вважає, що світу потрібно звикнути до того факту, що відповідальна політика безпеки повинна включати набагато більші інвестиції в захист для стримування зловмисників, інакше не буде добре в епоху відновлення конкуренції з Росією та іншими агресивними гравцями.

«На щастя, всі ці зміни відбуваються: ми набагато більше інвестуємо в безпеку та модернізацію наших сил оборони. НАТО розширюється. І навіть ті актори в окремих країнах, які донедавна вважали, що з Росією можна вести розумні переговори, тепер повністю усвідомлюють свою частку відповідальності», — резюмував він.