Експрем’єрка Британії хоче бачити Трампа президентом США

Колишня прем’єрка Британії Ліз Трасс, яка перебувала на посту найкоротший термін в історії країни, відкрито виступила з підтримкою Дональда Трампа на майбутніх виборах у США.
Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє видання Politico.
Трасс зазначила, що після виборів у Білому дому має бути Дональд Трамп, і розкритикувала чинного президента Джо Байдена.
«Я не думаю, що Байден особливо підтримував Сполучене Королівство. Я думаю, що він часто на боці ЄС. І я, звичайно, думаю, що хотіла б бачити нового президента в Білому домі», – сказала Трасс LBC.
На пряме запитання, чи це має бути Трамп, Трасс відповіла ствердно.
Ліз Трасс раніше лише не відкрито підтримувала колишнього президента Трампа.
Минулого року Трасс написала коментар у Wall Street Journal, висловлюючи сподівання, що «республіканець повернеться в Білий дім у 2024 році».
Вона також виступала на конференції консерваторів США на початку цього року, стверджуючи, що кандидати на посаду від Республіканської партії «більш пробританські, ніж демократи».
Розмовляючи з LBC у понеділок під час реклами нової книги, Трасс сказала, що політика Трампа як президента «була насправді дуже ефективною».
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