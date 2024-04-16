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Колишній генсек НАТО: Росія, Китай, КНДР та Іран створять новий світопорядок, якщо Україна програє

Україна може виграти розв’язану проти неї Росією війну, а у разі її програшу Росія, Китай, Північна Корея та Іран створять новий світовий порядок.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse.

«Я навіть не хочу про це думати. Україна може виграти цю війну, і одного дня вона може стати членом ЄС і НАТО. Але якщо Путін виграє війну, то Росія, Китай, Північна Корея та Іран створять новий світовий порядок, і тоді нам усім буде дуже некомфортно», — прокоментував Робертсон питання про те, які наслідки для Альянсу міг би мати програш України у війні.

За словами колишнього генсека Альянсу, в останньому випадку наслідки, вочевидь, «будуть драматичними».

На його думку, Путін, можливо, не наважився б прямо нападати на країну-члена НАТО, «але немає сумнівів, що Росія була б набагато агресивнішою у так званій сірій зоні, якби виграла війну – з кібератаками, виборчими маніпуляціями, організованою злочинністю і нападами на об’єкти критичної інфраструктури».

16 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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