Чехія прагне надати Україні 300 тис. снарядів і законтрактувала вже 180 тис., — Фіала Колишній генсек НАТО: Росія, Китай, КНДР та Іран створять новий світопорядок, якщо Україна програє » Ситуація на фронті: за добу відбулося понад 100 боєзіткнень, найбільше росіяни атакували на Бахмутському напрямку За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку ворог 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Тернів та Торського Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.