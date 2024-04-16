У США розповіли, якою може бути відповідь Ізраїлю на атаку Ірану

Американські посадовці розповіли, як Ізраїль може відповісти на масовану повітряну атаку Ірану, яка сталась минулими вихідними.

Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на джерела, інформує «Європейська правда».

За даними офіційних осіб США, можлива відповідь Ізраїлю буде обмеженою за масштабом і, швидше за все, передбачатиме удари по іранських військових силах і його проксі за межами Ісламської республіки.

Оцінка США ґрунтується на розмовах між американськими та ізраїльськими посадовцями, які відбулися до атаки.

Минулого тижня, коли Ізраїль готувався до можливої іранської атаки, ізраїльські посадовці проінформували американських колег про можливі варіанти реагування, розповіли джерела телеканалу.

Американські посадовці підкреслили, що вони не були поінформовані про остаточне рішення Ізраїлю щодо можливої реакції на дії Ірану, і що варіанти могли змінитися.

Вони також сказали, що поки незрозуміло, коли саме може статись відповідь, але додали, що це може трапитись у будь-який час.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Після відбиття іранської атаки на Ізраїль, у тому числі завдяки силам США, Франції та Британії, на Заході почали лунати заклики до Ізраїлю не розпалювати конфлікт ще більше.