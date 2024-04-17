Боррель пригрозив Грузії проблемами зі вступом в ЄС через закон про іноагентів

Грузія може зіткнутися з проблемами під час вступу до Євросоюзу через ухвалення скандального законопроекту про іноагентів.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Крім Борреля, на ухвалення закону про іноагентів у Грузії відреагував комісар Європейського союзу з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

«Сьогодні парламент Грузії ухвалив закон про «прозорість іноземного впливу» в першому читанні, попри неодноразові заклики Євросоюзу відмовитися від цього закону і незважаючи на масові протести», — йдеться в тексті заяви представників ЄС.

Вони назвали цей процес дуже тривожною подією і, за їхніми словами, остаточне ухвалення цього закону негативно вплине на прогрес Грузії на шляху до ЄС. Цей закон не відповідає основним нормам і цінностям Євросоюзу.

У ЄС зазначили, що в Грузії існує активне громадянське суспільство, яке сприяє успішному просуванню країни до членства в Євросоюзі.

«Пропонований закон обмежить можливості громадянського суспільства і засобів масової інформації вільно діяти, може обмежити свободу вираження думок і несправедливо стигматизувати організації, які приносять користь громадянам Грузії», — сказали представники Європейського союзу.

ЄС закликав Грузію утриматися від ухвалення законів, які можуть поставити під загрозу шлях країни до Євросоюзу.