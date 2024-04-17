Дрони ГУР знову атакували російську загоризонтну РЛС «Контейнер» у Мордовії

17 квітня українські безпілотники атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в російському місті Ковилкіно, що в Мордовії.

За даними джерел УП, це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.

Ціллю удару БпЛА став загоризонтний радіолокатор 29Б6 «Контейнер» із дальністю виявлення цілей близько 3000 км та висотою виявлення понад 100 км. Відстань від українського кордону до місця ураження – близько 680 кілометрів.

Двокоординатна загоризонтна РЛС 29Б6 «Контейнер» входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок РЛС «Контейнер» росіяни спорудили в місті Ковилкіно у Мордовії у 2000—2002 роках.

Місцеві мешканці у месенжерах пишуть, що звуки вибухів було чутно близько 9 ранку. Також у мережі публікують відео, на яких видно стовп диму на місці РЛС «Контейнер» після влучання безпілотника.