 
«  
  »

Міністерка фінансів США: Затримка з допомогою Україні вселяє в РФ надію на втому союзників

Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен запевнила у відданості США та G7 підтримці України, але висловила занепокоєння затримкою з допомогою, оскільки це дає Росії надію на те, що союзники вже втомлюються — Reuters

«Я боюся, що РФ починає бачити ознаки того, що США та наші союзники втомлюються, або що їм стає важче знаходити шляхи підтримки України, і це дає їй надію, що вона зможе перечекати нас й дочекатися, коли наша рішучість зруйнується».

За словами урядовиці, вона побоюється, що Росія може підбадьоритися внутрішніми дебатами в США та інших країнах щодо продовження допомоги Україні.

Єллен повідомила, що провела багато розмов щодо використання заморожених російських активів, і це питання обговорять на зустрічі країн «Групи семи», яка відбудеться в середу.

Посадовиця сказала, що обговорюють низку можливостей – від повної конфіскації активів до використання їх як застави, зазначивши, що Вашингтон «дуже підтримує» нещодавні ініціативи Євросоюзу щодо можливої конфіскації відсотків від надприбутків, одержаних від арештованих активів РФ.

17 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  