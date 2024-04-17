Міністерка фінансів США: Затримка з допомогою Україні вселяє в РФ надію на втому союзників

Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен запевнила у відданості США та G7 підтримці України, але висловила занепокоєння затримкою з допомогою, оскільки це дає Росії надію на те, що союзники вже втомлюються — Reuters

«Я боюся, що РФ починає бачити ознаки того, що США та наші союзники втомлюються, або що їм стає важче знаходити шляхи підтримки України, і це дає їй надію, що вона зможе перечекати нас й дочекатися, коли наша рішучість зруйнується».

За словами урядовиці, вона побоюється, що Росія може підбадьоритися внутрішніми дебатами в США та інших країнах щодо продовження допомоги Україні.

Єллен повідомила, що провела багато розмов щодо використання заморожених російських активів, і це питання обговорять на зустрічі країн «Групи семи», яка відбудеться в середу.

Посадовиця сказала, що обговорюють низку можливостей – від повної конфіскації активів до використання їх як застави, зазначивши, що Вашингтон «дуже підтримує» нещодавні ініціативи Євросоюзу щодо можливої конфіскації відсотків від надприбутків, одержаних від арештованих активів РФ.