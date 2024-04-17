РФ повністю компенсує санкційні обмеження завдяки 8 країнам-посередникам

Через санкції німецькі компанії більше не експортують низку товарів до Росії. Але нові дані показують, що вони все одно потрапляють туди обхідними шляхами.

Про це йдеться в матеріалі Süddeutsche Zeitung.

За даними видання, у 2023 році скорочення постачання німецьких товарів до РФ склало 38,8% до 8,9 млрд євро. Водночас такий обсяг компенсує постачання в Індію, Азербайджан, Вірменію, ОАЕ, Киргизстан, Казахстан, Грузію та Туреччину.

«Німецькі компанії експортували у ці вісім країн саме той обсяг товарів у євро, який втратили внаслідок санкцій проти Росії, підрахували у консалтинговій компанії Barkow Consulting», — пише видання.

«Це не можна довести, але є підозра, що мова йде про шахрайство, оскільки цифри експорту відповідають один одному» — зазначив керівник компанії, що проводила дослідження.

Зазначається, що в цілому для німецьких виробників нічого не змінилось з введенням санкційного режиму, принаймні для експортної частини німецької економіки.