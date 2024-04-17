Словацький прем’єр заявив, що РФ ніколи не піде з Криму та Донбасу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що Росія ніколи не поверне Україні Крим і Донбас — Dennik N

За його словами, визнання принципу територіальної цілісності у випадку України є лише теорією міжнародного права, і будь-який мир буде коштувати дорого, а росіяни виграють у військовому плані.

«З точки зору міжнародного права, кожен з нас визнає територіальну цілісність іншої країни, суверенітет, непорушність кордонів. Це гарна теорія міжнародного права. Але… росіяни ніколи не віддадуть Крим, ніколи не підуть з Донбасу та Луганська», – сказав Фіцо.

Він також висловив думку, що Україна не має військового потенціалу та військової сили у протистоянні з РФ, наводить його слова ČTK.

«У неї немає військового рішення та ніколи не буде. Буде лише на 100 тисяч більше загиблих з одного боку та з іншого. Єдине, що може допомогти, це якщо втрутиться НАТО, а це Третя світова війна», – вважає Фіцо.