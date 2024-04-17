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У Німеччині поліцейські виявили 161 українську дитину, яку викрала РФ

Українські правоохоронці змогли встановити перебування на території Німеччини 161 української дитини, яку викрали росіяни.

Про це сказав голова Нацполіції Іван Вигівський у Берліні під час зустрічі з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом, повідомляє пресслужба поліції.

«Встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі», – сказав Вигівський.

Він зазначив, що Україна розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво — у Міжнародному кримінальному суді та Спеціальних трибуналах.

«Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу», – підкреслив голова Нацполіції.

Вигівський наголосив на плідній співпраці з німецькими колегами щодо документування і збору доказів.

17 апреля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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