У Німеччині поліцейські виявили 161 українську дитину, яку викрала РФ

Про це сказав голова Нацполіції Іван Вигівський у Берліні під час зустрічі з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом, повідомляє пресслужба поліції.

«Встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі», – сказав Вигівський.

Він зазначив, що Україна розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво — у Міжнародному кримінальному суді та Спеціальних трибуналах.

«Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу», – підкреслив голова Нацполіції.

Вигівський наголосив на плідній співпраці з німецькими колегами щодо документування і збору доказів.