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Україні відомо про майже 2 тис. літніх громадян, які стали жертвами насильницьких зникнень, — Юсов

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов на дискусії «Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства для їхнього звільнення», передає Укрінформ.

«Мова йде про понад 14 тис. цивільних осіб (які перебувають у полоні РФ, — ред.), офіційно визнаних, за даними правозахисних організацій, наших партнерів. Ця кількість може бути набагато більшою. І також близько 2 тис. жертв насильницьких зникнень старше 70 років», — розповів Юсов.

Також представник Головного управління розвідки зауважив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив перебування 868 цивільних українців у місцях неволі РФ. За словами Юсова, ця цифра є набагто більшою.

«Але сам факт того, що МКЧХ визначає і визнає перебування у місцях несвободи цивільних осіб… це вже визнання факту воєнних злочинів, прямого порушення Женевських конвенцій з боку РФ», — сказав він.

17 апреля, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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