Країни G7 не розморозять активи РФ до відшкодування втрат Україні

Про це повідомляє Reuters.

Міністри зустрілися в кулуарах весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку у столиці США.

У спільній заяві, опублікованій після зустрічі, вони заявили, що «забезпечать тісну координацію будь-яких майбутніх заходів, спрямованих на зменшення здатності Ірану купувати, виробляти або передавати зброю для підтримки дестабілізуючої регіональної діяльності» та пообіцяли продовжувати роботу над «усіма можливими шляхами» використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Міністри фінансів країн G7 наголосили, що вони твердо налаштовані допомогти Україні задовольнити нагальні короткострокові потреби у фінансуванні, “включаючи використання надзвичайних надходжень від заморожених російських активів”.