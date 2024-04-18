Искусство виноделия: путешествие в мир благородных напитков Нічна атака РФ: українська ППО знищила усі 13 «шахедів» » На фронті за добу відбулося 87 боєзіткнень, РФ активно атакує на 7 напрямках На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області. На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 19 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське та Новоукраїнка Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 23 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, 5 разів атакували позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, російські загарбники здійснили 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.